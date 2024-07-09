Госдума принимает законопроект о штрафах за нарушения ПДД на электросамокатах

Сегодня, 9 июля, Госдума Российской Федерации рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», касающийся ответственности за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах, электроскейтбордах, моноколесах, сигвеях и гироскутерах.

В рамках законопроекта вводятся штрафы за следующие нарушения:

1. Вождение в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования: от 20 до 30 тысяч рублей.

2. Превышение скорости (разрешенная скорость на СИМ – не более 25 км/ч): от 500 до 5 тысяч рублей.

3. Езда по пешеходным тротуарам на СИМ тяжелее 35 кг: 3-3,5 тысячи рублей.

4. Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда людям.

5. Оставление места ДТП.

«Штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности вводит Госдума РФ. В центре Новосибирска лихачи на электросамокатах часто создают угрозу пешеходам, и рискуют собственными жизнями, нарушая ПДД на проезжей части. Общероссийская статистика ДТП красноречива и печально: за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 2 647 ДТП с участием СИМ, в результате погиб 31 человек, а ранения получили 2 723 человека, в том числе 919 детей. Теперь наказуемы становятся нарушения ПДД, в результате которых пострадали люди, и оставление места ДТП лихачами на СИМ», — заявил депутат Госудмы из Новосибирска Виктор Игнатoв.

Ранее Сиб.фм сообщал, что число ДТП с электросамокатами выросло в 13 раз в Новосибирске.