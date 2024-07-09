Новосибирская студентка-инвалид сломала на уроке ногу и обвинила заставившего ее бежать тренера

Россиянка с инвалидностью сломала ногу на уроке в Новосибирском колледже олимпийского резерва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Студентка Алина обвинила тренера по легкой атлетике Дмитрия Турова в том, что он заставил её бежать, несмотря на физические ограничения.

Алина рассказала, что пыталась избежать травмоопасных ситуаций, но ей пришлось бежать из-за страха проблем с учебой. В результате она упала и получила множественные переломы. По её словам, тренер на протяжении двух лет унижал её.

У Алины одна нога короче другой на 2,5 сантиметра. Она является мастером спорта по плаванию и запасной в сборной России. Алина поступила в колледж, чтобы стать преподавателем и работать с детьми с инвалидностью. Другие преподаватели учитывали её физическое состояние и не настаивали на сдаче нормативов, проверяя только теоретические знания.

Директор колледжа узнал о происшествии спустя неделю после обращения матери Алины. Тренера Турова привлекли к ответственности за замалчивание. В колледже назначили проведение служебной проверки.

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