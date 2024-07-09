Новосибирские ученые изобрели устройство для измерения глюкозы в поту

В Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН созданы электронные гибкие графеновые сенсоры глюкозы, способные измерять уровень глюкозы в поту без необходимости прокалывания кожи.

Эти устройства могут в будущем заменить традиционные глюкометры. Сегодня доступен лабораторный образец такого сенсора, который планируется использовать не только пациентами сахарным диабетом, но и спортсменами и другими пользователями, нуждающимися в постоянном контроле уровня глюкозы в организме. Сенсор удобно размещается на запястье или любом другом удобном для пользователя месте.

Ирина Антонова, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП СО РАН, подчеркнула, что для создания гибкого сенсорного слоя использовали офисную бумагу и нетканое полотно (спанлейс), обеспечивая высокую чувствительность устройства засчет тонкого слоя. Сенсоры являются сменными, что позволяет заменять их при необходимости.

Артём Иванов, кандидат физико-математических наук из молодежной лаборатории нанотехнологий и наноматериалов, добавил, что особенностью разработки является использование графена в качестве основной чувствительной матрицы, что позволило достичь высокого отклика сенсора по сравнению с аналогами, где графен усиливает сигнал.

Важно отметить, что новое устройство не является медицинским прибором, а предназначено для бытового использования. В настоящее время ведется разработка небольшого модуля для быстрого считывания, преобразования и передачи данных на мобильное устройство через Bluetooth канал.

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