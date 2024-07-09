Новосибирские ученые изучили мамонта под электронным микроскопом

Якутские ученые обнаружили останки древних мамонтов на островах Малый и Большой Ляховский в Восточно-Сибирском море.

По информации на сайте «4s-info.ru», возраст животных составляет около 28 тысяч лет.

Исследование проводится в рамках сотрудничества между Научно-исследовательским институтом культурного и естественного наследия (НИИКЭЛ) и Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова (Якутск). Для этого из Якутии в Новосибирск были доставлены образцы биоматериала от двух мамонтов.

Ученые НИИКЭЛ провели электронно-микроскопическое исследование тканей животных. Несмотря на сложности работы с хрупким материалом, удалось получить высококачественные микрофотографии и исследовать ультраструктуру образцов.

Полученные данные будут переданы в Северо-Восточный федеральный университет для дальнейшего анализа и публикации в научных изданиях.

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