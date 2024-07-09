Новосибирских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники звонят и говорят, что пересчитают пенсию.

Специалисты Сибирского ГУ Банка России предупредили пенсионеров Новосибирской области о новой мошеннической схеме. По информации банковских экспертов, мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда России, звонят пожилым гражданам и обещают увеличить пенсию за счет неучтенного стажа.

Они приглашают своих жертв на встречи в многофункциональных центрах или отделениях СФР, где запрашивают личные данные: номер паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения. Эти данные мошенники могут использовать для несанкционированного доступа к учетной записи на портале Госуслуг, оформляя на имя пострадавшего кредиты и займы.

Эксперт Александр Иванов подчеркнул, что данная схема представляет серьезную угрозу и призвал пенсионеров к особой бдительности: не предоставлять личные данные по телефону или на встречах с незнакомыми людьми.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирских телефонных мошенников осудили в Удмуртии.