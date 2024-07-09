Новосибирский ФК «Сибирь» подписал контракт с Максимом Караевым

Ранее он выступал в «Сибири» на правах аренды.

Максим Караев, 22-летний крайний защитник, переходит в футбольный клуб «Сибирь» на правах трансфера после успешного сезона в составе команды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Весной он сыграл во всех 20 матчах, включая переходные, без замен. Договорённость о переходе была достигнута с клубом «Родина».

Караев уже присоединился к «Сибири» на сборе в Москве.

«Желаем Максиму и дальше оставаться важной частью нашей команды, радовать новосибирских болельщиков своей игрой, прогрессировать и достигать всех поставленных целей вместе с «Сибирью», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский ФК «Сибирь» представил новые логотип и форму.