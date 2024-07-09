Новосибирский работодатель нарушил закон и нанял бывшего правоохранителя

В Ленинском районе Новосибирска прокуратура привлекла к административной ответственности работодателя, который нарушил требования законодательства о противодействии коррупции.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры 9 июля, компания нарушила статью 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», не предоставив информацию в установленный законом срок о заключении трудового договора с бывшим сотрудником правоохранительных органов.

В результате возбуждены два дела об административном правонарушении по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также направлено представление руководителю компании о необходимости устранения выявленных нарушений и их предотвращении в будущем.

В результате рассмотрения материалов, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей наложены на должностное и юридическое лицо компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят киллеров, которые стреляли семь раз в бизнесмена.