Приставы восстановили мужчине из Новосибирска права на пользование квартирой

Совладелец квартиры всячески отказывался впускать родственника домой.

Новосибирец обратился к судебным приставам, чтобы воспользоваться своей квартирой в Кировском районе, после того как совладелец отказывался пускать его внутрь, даже несмотря на судебное решение в пользу мужчины.

По информации пресс-службы ГУФССП по региону от 9 июля, судебный пристав-исполнитель начал исполнительные действия, вручив должнику соответствующее постановление.

В результате, при присутствии приставов, новосибирец получил доступ к квартире и полный комплект ключей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская студентка-инвалид сломала на уроке ногу и обвинила заставившего ее бежать тренера.