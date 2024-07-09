У мигрантов из Индии не получилось приехать в Новосибирск на стройку синхротрона СКИФ

Весной 2024 года вступили в силу новые требования к тестированию по русскому языку для мигрантов.

Индийские строители не смогли приехать на стройку СКИФа в Новосибирске из-за новых требований к тестированию по знанию русского языка. Об этом сообщила замначальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД Людмила Фоменко.

Весной 2024 года вступили в силу изменения, в результате которых коммерческие организации теперь не могут проводить такие тестирования. В Новосибирске из 11 пунктов сдачи осталось всего 2.

Работодатель вынужден был заменить индийских строителей на граждан Узбекистана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области промышленную эксплуатацию СКИФа начнут в 2026 году.