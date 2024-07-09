В Болотном Новосибирской области обнаружили разрушенные могилы

4 июля в Болотном Новосибирской области местные жители обнаружили разрушенные могилы на двух кладбищах.

Осквернены десятки захоронений, на многих участках повреждены ограды, памятники и надгробные плиты испорчены и повалены. Инцидент вызвал волну негодований у местных жителей.

Евгений, житель Болотного, рассказал "МК в Новосибирске", что при посещении могил родственников он увидел последствия вандализма. По его словам, пострадали два кладбища: новое и старое. На старом кладбище захоронения не проводятся, только на новом, которое находится в 10-15 минутах ходьбы через лес.

Алексей, другой местный житель, сообщил, что многие памятники были дорогими. Он показал видео, на котором видны разрушенные надгробия. Мужчина предположил, что разрушения могли заказать. Он добавил, что при снятии отпечатков пальцев с памятников были найдены следы детских рук.

Правоохранительные органы начали проверку по заявлениям граждан. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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