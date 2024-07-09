В Новосибирске поймали двоих мужчин, которые украли мотоциклов на 1 млн рублей

Подозреваемые вручную выкатывали мотоциклы с парковок.

Полицейские раскрыли серию краж мотоциклов в Новосибирске. Подозреваемыми оказались местные жители 18 и 20 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».

По версии следствия, в мае и июне 2024 года подозреваемые ночью ходили по дворам и искали мотоциклы. Приглянувшиеся экземпляры они вручную выкатывали с парковок. В результате действий подозреваемых было украдено 8 мотоциклов.

После задержания подозреваемых одно транспортное средство вернули владельцу, другие ищут. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. Одного из фигурантов заключили под стражу. Другой отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вынесли приговор по убийству сбежавшему в Омск мужчине.