В Новосибирске полицейские пресекли деятельность подпольного казино

В Новосибирске полицейские прекратили деятельность подпольного игорного клуба.

Развлекательное заведение находилось в здании на улице Советской в центре города. По данным правоохранительных органов, житель Новосибирска с конца 2023 года по июль текущего года организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

В помещении клуба прошли обыски, в ходе которых изъято более 50 единиц системных блоков и другой техники, а также свыше 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются открыть Центр пробации для экс-заключенных.