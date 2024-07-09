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общество

В Новосибирске полицейские пресекли деятельность подпольного казино

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские прекратили деятельность подпольного игорного клуба.

Развлекательное заведение находилось в здании на улице Советской в центре города. По данным правоохранительных органов, житель Новосибирска с конца 2023 года по июль текущего года организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

В помещении клуба прошли обыски, в ходе которых изъято более 50 единиц системных блоков и другой техники, а также свыше 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются открыть Центр пробации для экс-заключенных.

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Игорь Кириченко
Журналист

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