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общество

В Новосибирске собираются открыть Центр пробации для экс-заключенных

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Центр будет расположен на территории Заельцовского района Новосибирска.

На территории Новосибирской области планируется открытие первого центра пробации для бывших заключенных. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

Новый центр будет расположен в Заельцовском районе Новосибирска. По информации ГУФСИН, система постпенитенциарной пробации будет включать широкий спектр мер, направленных на социализацию и подготовку экс-осужденных к жизни в обществе после освобождения из мест лишения свободы.

Для проживания участников программы будет выделена часть помещений общежития в центре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске была предпринята попытка передать заключенным телефоны, спрятанные в лампочках.

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Игорь Кириченко
Журналист

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