В Новосибирске разыскивают дедушку с пакетом

Виталий Селяков с пакетом пропал в Новосибирске — он нуждается в медицинской помощи.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о поиске 72-летнего Виталия Селякова. Мужчину видели последний раз 9 июля 2024 года в Советском районе Новосибирска.

Волонтеры указали, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы Виталия: рост 176 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда пропавшего: черная футболка, черные брюки и сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирске ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину в кепке и с татуировками