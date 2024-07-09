В Новосибирске с высоты показали четвертый мост через Обь

Группа компаний «ВИС» опубликовала видео о ходе строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

В ролике показаны кадры с высоты птичьего полёта.

По информации в сообщении к видео, готовность различных участков проекта составляет: правобережная развязка — 89%, левобережная развязка — 75%, мостовой переход — 95%, тоннель под линиями Транссиба — 85%.

Особое внимание уделено безопасности и эффективности дорожного движения: на всей протяженности более 5 км моста не будут установлены светофоры. Пропускная способность скоростной автодороги между берегами составит 60 тысяч автомобилей в сутки, с расчетной скоростью движения до 100 км в час.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о допрасходах в 900 млн рублей на четвертый мост через Обь.