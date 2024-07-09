В Новосибирске собираются снести часть Расточки снесут для строительства многоэтажек

Мэрия Новосибирска опубликовала документ, в котором указано, что часть микрорайона Расточки включена в зону комплексного развития территории.

Предполагается снос жилых домов и объектов инфраструктуры в границах улиц Горбаня, Бебеля, Бурденко и 2-я Бурденко.

На этом участке планируется строительство многоэтажных домов высотой от 9 до 30 этажей. Общая площадь застройки составит более 200 тысяч квадратных метров.

Застройщик будет определен по результатам конкурса. Срок реализации проекта установлен до 2032 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выбрали застройщика для строительства нового жилого комплекса в городе.