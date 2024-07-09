В Новосибирске выбрали застройщика для строительства нового жилого комплекса в городе

8 июля департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска был организован аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.

Площадь участка составляет 6,76 га. Начальная цена аукциона составляла 121 млн 457 тысяч рублей.

В аукционе приняли участие восемь компаний-застройщиков. По результатам торгов цена договора составила 3,13 млрд рублей. Победителем стала группа компаний «Брусника».

На данной территории расположены 50 индивидуальных жилых домов и иных объектов капитального строительства.

В рамках договора застройщик обязуется:

1. До 31 декабря 2026 года выкупить и снести все объекты недвижимости.

2. До 30 декабря 2027 года провести благоустройство обводненного карьера и прилегающей территории.

3. До 31 декабря 2032 года построить новый многоэтажный жилой комплекс площадью не более 286,2 тыс. кв. метров, включая 148,76 тыс. кв. метров площади квартир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают двухуровневую 5-комнатную квартиру с сауной и джакузи.