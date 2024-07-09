В Новосибирске цыганка отправила детей воровать монеты с Вечного огня

Маленьких ромалов прогнал неравнодушный горожанин.

В Новосибирске появилось видео, как два маленьких цыгана играются рядом с Вечным огнем и пытаются украсть оттуда монеты. Кадры опубликовали на просторах интернета.

На видео видно, как два ребенка бегают рядом с Вечным огнем и пытаются дотянуться до монет, которые лежать на мемориале. Примечательно, что рядом стоим их мама, которая, собственно, и отправила их за «сокровищем».

Однако этот беспредел остановил мужчина, который проходил мимо. Один заметил детей у Вечного огня и подошел, чтобы их прогнать. Дети сначала не слушали мужчину, но потом их забрала мать и ушла.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске цыгане выкупили весь этаж новостройки и терроризируют жителей. Местные жители говорят, что они устраивают алкогольные вечеринке в беседках и лавочках во дворе, громко кричат и устраивают дебош в ночное время.