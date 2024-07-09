В Новосибирске у пятерых женщин родились тройняшки

Пятеро женщин в Новосибирске родили тройню.

На официальном сайте Новосибирскстата в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечался вчера по всей России, опубликовали статистику браков и рождаемости в Новосибирской области за 2023 год.

Так, по данным, в прошлом году на свет появились 26 тысяч малышей, из них – 13,5 тысяч мальчиков и 12,5 тысяч девочек.

При этом, важно отметить, у 277 женщин родились двойни, у 5 – тройни, что является большой редкостью.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае