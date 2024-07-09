В Новосибирске возбудили уголовные дела после формальных экзаменов для мигрантов

Компании проводили экзамены формально.

В Новосибирске возбудили уголовные дела в отношении двух частных компаний, проводивших тестирование иностранцев. Об этом сообщила замначальника управления по вопросам миграции управления МВД региона Людмила Фоменко.

По мнению следствия, компании выдавали сертификаты лицам, фактически не знающим русский язык.

В результате паспортно-визовый центр отказал более 600 иностранцам в приеме документов на оформление патента из-за незнания языка, несмотря на наличие у них сертификатов об успешном прохождении тестирования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у мигрантов из Индии не получилось приехать в Новосибирск на стройку синхротрона СКИФ.