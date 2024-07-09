В Новосибирске за 3 млрд рублей продали территорию около «Локомотив-Арены»

В Новосибирске состоялся аукцион на продажу земельного участка площадью 6,76 га рядом с центром волейбола «Локомотив-Арена» на улице Фрунзе.

По итогам торгов группа компаний «Брусника» приобрела территорию за 3,13 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Новый владелец обязан до конца 2026 года выкупить все объекты недвижимости в границах участка и провести их снос.

Кроме того, до конца 2027 года планируется благоустроить прилегающий обводненный карьер. К 2032 году хотят возвести новый жилой комплекс общей площадью не более 286,2 тыс. кв. м, включая 148,76 тыс. кв. м жилых площадей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в реку Обь выпустили мальков северных рыб.