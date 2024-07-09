В Новосибирских лагерях отдохнули около тысячи детей участников спецоперации

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили итоги первого этапа летнего отдыха детей и подростков.

В июне 781 ребёнок из семей участников СВО посетили лагеря дневного пребывания. Ещё 173 отдохнули в загородных лагерях по путёвкам.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что дети из этих семей нуждаются в особой поддержке и внимании. В этом году в загородные детские лагеря отправится 101 ребёнок. Ещё 16 детей планируют поехать в лагеря на четвёртом этапе летнего сезона.

Кроме того, первый заезд для семей участников СВО по путёвкам «Мать и дитя» в центре соцпомощи семье и детям «Заря» завершился успешно. Отдохнули и прошли курс оздоровления 66 человек, включая 29 взрослых и 37 дошкольников.

За июнь в городе функционировало 196 лагерей дневного пребывания при образовательных организациях, где отдохнули 22 517 человек, в том числе 4334 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также отмечается положительный вклад детского досуга в общественную жизнь города: 20 тысяч школьников приняли участие в ремонте, благоустройстве и озеленении территорий образовательных учреждений, а 1050 школьников занимались благоустройством дворовых территорий в летних трудовых отрядах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности.