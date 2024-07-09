В Новосибирской области мусульмане на молитвах обсуждают ношение никабов

Никабы появились у персов и арабов, они защищали от песка и пыли.

На пятничных молитвах в Новосибирской области мусульмане обсуждают вопрос ношения никаба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Муфтия региона Салима Шакирзянова.

Он отметил, что ношение никаба не является религиозным обязательством, а скорее национальным обычаем некоторых народов. По его словам, каноны ислама не требуют обязательного закрытия лица.

Шакирзянов говорит, что даже если требование о запрете никаба появится, оно не будет противоречить религиозным установлениям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бердский депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области.