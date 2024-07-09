В Новосибирской области вручили государственную награду бойцу СВО

Также вручили благодарность матери другого военнослужащего.

9 июля военный комиссар по городу Куйбышев, Куйбышевскому и Северному районам Антон Белевич вместе с главой Куйбышевского района Олегом Караваевым наградили медалью «За отвагу» Алексея Филиппова, а также вручили благодарность матери другого военнослужащего.

Губернатор Новосибирской области получил благодарственное письмо от командования, отметившего мужество, дисциплинированность и образцовую службу бойца Вадима Дмитриева. В письме рекомендовано учесть его заслуги при формировании кадрового резерва страны по решению президента Российской Федерации Путина.

Глава района Олег Караваев также вручил матери военного благодарность за достойное воспитание сына. Он подчеркнул, что «такие крепкие парни всегда будут примером для подражания и являются гордостью Куйбышевского района».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирских лагерях отдохнули около тысячи детей участников спецоперации.