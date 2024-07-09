В Новосибирской области выросло количество вакансий для педагогов

Сервис hh.ru опубликовал данные о вакансиях в Новосибирской области за июнь 2024 года.

Согласно отчету, наибольший рост спроса на работников наблюдается в сфере образования (+24,1%), розничной торговле (+22,3%), ресторано-гостиничной сфере (+22%), IT-отрасли (+15,7%) и других отраслях.

Востребованы специалисты по маркетингу, страхованию, менеджеры по продажам, обслуживанию клиентов, рабочие на производстве и специалисты по ремонту техники.

В то же время, снижение предложений замечено для водителей, административного персонала, специалистов по красоте и в сфере безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область получит дополнительные 787 млн рублей на выплаты педагогам.