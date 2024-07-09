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общество

В Новосибирской области зафиксирован приток свыше 18 000 мигрантов

Фото: сгенерировано нейросетью

Более 18 000 мигрантов прибыло в Новосибирскую область в этом году.

По предоставленным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в Новосибирскую область прибыло 18 429 иностранных граждан в период с января по апрель 2024 года.

Стоит отметить, что в прошлом году в аналогичный период был зафиксирован приток примерно 21 110 мигрантов в регионе.

Соответственно, в 2024 году прибыло на 2 681 иностранного гражданина меньше.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области идет обсуждение о запрете ношения мусульманского женского головного убора никаб.

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Валерия Митрохина
Журналист

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