В Новосибирской области зафиксирован приток свыше 18 000 мигрантов

Более 18 000 мигрантов прибыло в Новосибирскую область в этом году.

По предоставленным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в Новосибирскую область прибыло 18 429 иностранных граждан в период с января по апрель 2024 года.

Стоит отметить, что в прошлом году в аналогичный период был зафиксирован приток примерно 21 110 мигрантов в регионе.

Соответственно, в 2024 году прибыло на 2 681 иностранного гражданина меньше.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области идет обсуждение о запрете ношения мусульманского женского головного убора никаб.