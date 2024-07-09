За неделю в Новосибирске потушили 36 пожаров

36 пожаров потушили за неделю в Новосибирске.

В пресс-службе администрации Новосибирска сообщили, что в период с 1 по 7 июля 2024 года произошло 36 возгораний в городе.

“16 пожаров произошли в жилом секторе, пять — в многоквартирных домах, два — в частных, семь — в садоводческих товариществах, два — в надворных постройках”, — уточнили в пресс-службе.

Специалисты утверждают, что чаще всего возгорание происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в Геленджике в Черном море ищут утонувшую жительницу Новосибирска