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общество проиcшествия

За неделю в Новосибирске потушили 36 пожаров

Фото: Сиб.фм

36 пожаров потушили за неделю в Новосибирске.

В пресс-службе администрации Новосибирска сообщили, что в период с 1 по 7 июля 2024 года произошло 36 возгораний в городе.

“16 пожаров произошли в жилом секторе, пять — в многоквартирных домах, два — в частных, семь — в садоводческих товариществах, два — в надворных постройках”, — уточнили в пресс-службе.

Специалисты утверждают, что чаще всего возгорание происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в Геленджике в Черном море ищут утонувшую жительницу Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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