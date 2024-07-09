Жителей Новосибирска предупредили о новой мошеннической схеме, нацеленной на пенсионеров

Специалисты Социального фонда России (СФР) предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с обманом пенсионеров.

По информации СФР, злoумышленники, выдавая себя за сотрудников фонда, звонят пожилым людям с предложением увеличить пенсию за счёт неучтённого стажа.

Мошенники приглашают пенсионеров на встречу в многофункциональных центрах или отделениях СФР, где просят предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения. Под предлогом оформления увеличения пенсии, лжесотрудники фонда фактически используют эти данные для несанкционированного доступа к учётной записи на Госуслугах.

Центробанк России подчеркнул, что разглашение таких персональных данных может привести к оформлению кредитов и займов на имя пострадавшего без его согласия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд присудил штраф и условный срок бизнесмену за мошенничество.