Актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о сексе втроем

Новосибирский актер заговорил на интимные темы в шоу.

В шоу “Вопрос ребром”, которое запустил репер Баста, новым приглашенным гостем стал новосибирский актер Никита Кологривый — он отвечал на интересующие вопросы от зрителей.

Так, например, одна из зрительниц поинтересовалась, как Никита относится к сексу втроем, на что тот сначала решил увильнуть от конкретного ответа, но девушка вновь повторила вопрос.

“Да занимайтесь пожалуйста. Хоть впятером, как хотите. Это часть патологии... Я считаю, что сексом втроем занимаются люди, кому непросто заниматься им вдвоем. Им нужен, видимо, кто-то третий. В этом есть какая-то такая штука. Когда вам хорошо вдвоем, ну и прекрасно”, – прокомментировал Кологривый.

Напомним, что новосибирский актер Кологривый поругался с Павлом Волей и укусил Илью Соболева