Диетолог Круглова высказалась об отказе от соли в жаркую погоду

По ее мнению, полностью отказываться от соли в такую погоду не стоит.

Диетолог сервиса DocMa Наталья Круглова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» об употреблении соли в жаркую погоду. По ее мнению, полностью отказываться от нее не стоит, но нужно следить за мерой ее потребления.

Как объяснила медик, в жару потребность в натрии повышается, так как происходит потеря микроэлемента с потом. Но, как правило, увеличивать количество соли в рационе даже в жару не нужно, если вы регулярно ее используется в готовке и употребляете продукты с натрием.

Обратная ситуация, когда человек употребляет соли больше рекомендованных пяти граммов в сутки. Так как избыток натрия способствует задержке жидкости в организме, в жаркое время ограничить соленые продукты в рационе следует людям со склонностью к формированию отеков, гипертонической болезнью и болезнью почек.

Напомним, диетолог Дюваль назвала норму потребления мороженого.