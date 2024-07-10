Генерала Армагеддона из Новосибирска Сергея Суровикина попросили вернуть в зону СВО

Главу Минобороны Андрея Белоусова попросили вернуть в зону боевых действий военнослужащего из Новосибирска Сергея Суровикина.

Как заявил политолог Сергей Марков, кадровые перестановки в Минобороны вселяют надежду на то, что генерала Сергея Суровикина могут вернуть в зону СВО.

«Генерал Суровикин после успешной операции в Сирии сможет помочь в разрешении ситуации на Украине. Сейчас его местонахождение остается тайной, но рано или поздно он снова окажется «у руля» российской армии. Общество считает его лучшим генералом наших дней. Народ уже требует, чтобы новый глава ведомства вернул Сергея Суровикина в зону СВО», – говорит Марков.

Политолог считает, что в контексте изменений в российском военном ведомстве это вполне возможно.

Напомним, генерал из Новосибирска Сергей Суровикин был главнокомандующим российскими войсками на Украине до мятежа ЧВК «Вагнер». Позже президент России Владимир Путин отстранил его от должности. По последним данным, Суровикин руководит войсками в Алжире.

Во время его службы в зоне СВО в военных кругах появился термин «линия Суровикина». Как ранее сообщил Сиб.фм командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов, это означает оборону 20 километров укреплений, минных полей и позиций боевых машин.