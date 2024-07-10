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общество

Генерала Суровикина из Новосибирска попросили вернуть в зону СВО

Фото: Сиб.фм

В зону специальной военной операции попросили вернуть генерала Сергея Суровикина.

Политолог Сергей Марков заявил, что кадровые перестановки в Минобороны РФ вселяют надежду, что генерала Сергея Суровикина из Новосибирска могут вернуть в зону проведения спецоперации.

Отмечается, что он может помочь в разрешении ситуации на Украине послу успешной операции в Сирии.

«Сейчас его местонахождение остается тайной, но рано или поздно он снова окажется «у руля» российской армии», – сообщил Сергей Марков.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске эпидемиолог Новоселов оценил опасность вспышки ботулизма в России

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Валерия Митрохина
Журналист

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