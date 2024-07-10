сегодня
10 июля, 21:50
пробки
2/10
погода
+21.4°C
курсы валют
usd 87.85 | eur 95.32
сегодня
10 июля, 21:50
пробки
2/10
погода
+21.4°C
курсы валют
usd 87.85 | eur 95.32
сегодня 20:40
Авто общество

Госавтоинспекция Новосибирска ищет автомобиль, из которого на ходу вылез мужчина

Фото: t.me/teleact54

Госавтоинспекция устанавливает личность водителя-экстремала.

В Новосибирске водитель Honda CR-V разрешил пассажиру высунуться из окна автомобиля и проехать почти полностью высунувшись из машины.

Это опасное поведение зафиксировали другие водители, которые ехали по той же дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области ведут работу по установлению личности водителя и планируют привлечь его к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в двух районах Новосибирска из-за ремонта перекроют движение транспорта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в