МЧС предупредило об аномальной жаре в Новосибирской области

В Новосибирске ожидается температура выше 30 градусов тепла.

Жители Новосибирской области получили предупреждение от МЧС о предстоящей аномально жаркой погоде с 12 по 19 июля.

Сообщения с предупреждением разослали сегодня, 10 июля. По информации МЧС, ожидаются температурные значения +30 градусов и выше.

В связи с этим спасатели призывают жителей быть особенно осторожными и в случае опасности обращаться по телефону 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 27 июля в Новосибирский состоится семейный праздник самой вкусной еды «Пикник фест».