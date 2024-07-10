Минтранс Новосибирской области объяснил отсутствие маршрутки из Академгородка до Толмачёво

С 1 июля в Новосибирске был запущен новый маршрут №108 «Академгородок — Толмачёво».

По информации Минтранса Новосибирской области, на этой линии будут курсировать две машины.

Портал «Академ.Инфо» сообщил о жалобе жительницы, которая не смогла дождаться автобуса на остановке Цветной проезд в заявленное время. По ответу Минтранса, автобус действительно не прибыл. Водитель не смог объяснить причину задержки.

Ведомство также уточнило, что будет применена санкция к перевозчику в связи с произошедшим инцидентом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском более двух тысяч жителей остались без электричества.