Под Новосибирском более двух тысяч жителей остались без электричества

В результате несогласованных земельных работ в городе Обь Новосибирской области строители повредили кабельную линию.

Это привело к отключению электроснабжения школы, котельной, детского сада и более 2500 жителей микрорайона Геодезия.

Сообщается, что специалисты АО «РЭС» на данный момент осматривают линию для выявления всех мест повреждений.

Из-за масштабов повреждения ремонтные работы могут продлиться до 03:00 часов 11 июля. Эти сроки являются предварительными и могут быть изменены в зависимости от ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что МЧС предупредило об аномальной жаре в Новосибирской области.