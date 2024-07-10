На одной из улиц Новосибирска неправильно нанесли дорожную разметку

Разметка нанесена таким образом, что создает замешательство на дороге.

В Новосибирске на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе обнаружена неправильная дорожная разметка, которая вызывает замешательство у водителей.

Разметка в правой полосе позволяет двигаться прямо, хотя предназначена только для поворота направо. Об этом сообщил подписчик паблика АСТ-54.,

Он недоволен некомпетентностью дорожных рабочих. Разметку наносили сотрудники Городского центра организации дорожного движения и ДЭУ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ограничили движение в Центральном и Октябрьском районах.