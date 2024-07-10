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вчера 23:40
общество

На Октябрьском мосту в Новосибирске появится новое ограждение

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске невозможно реконструировать оригинальное ограждение Октябрьского моста.

Как сообщает представитель городского департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса администрации, за 80 лет с момента установки ограждение пострадало от коррозии. Стойки и художественные элементы разрушились.

Планируется, что на мост установят перило с использованием чугунных сплавов, внешний вид которого должен быть идентичен историческому. Заказ на изготовление будет выполнен на том же заводе, который производил прежнее ограждение, с использованием оригинальных чертежей и лекал.

В настоящее время на мосту установлено временное ограждение, пока продолжаются работы по замене.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подрядчик по ремонту Димитровского моста через Обь в Новосибирске продолжит работы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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