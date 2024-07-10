Подрядчик по ремонту Димитровского моста через Обь в Новосибирске продолжит работы

В понедельник, 8 июля, начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев на аппаратном совещании заявил, что МКУ «Гормост» приняло решение об одностороннем отказе в продлении контракта с ООО «СК Дороги Сибири» на ремонт Димитровского моста.

Причиной отказа стало недостаточное обеспечение подрядчиком численного состава рабочих, необходимого для покрытия всего фронта работ на мосту, что могло привести к срыву сроков сдачи объекта.

Однако в строительной компании опровергли информацию о разрыве договорных отношений. Подрядчик сообщил, что претензии мэрии возникли из-за недопонимания и несвоевременной обработки писем заказчику.

Исполнительный директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко пояснил, что возникли дополнительные работы: был обнаружен дополнительный слой дорожной одежды, что потребовало пересмотра проекта и задержки в две недели. Документы для согласования нового проекта были отправлены в МКУ «Гормост».

По словам Дорошенко, работы идут по графику. Если погодные условия позволят, компания планирует завершить одну полосу к концу июля и начать ремонт второй полосы, чтобы полностью завершить работы к концу сентября. Для этого ООО «СК Дороги Сибири» готова вложить собственные средства, которые мэрия компенсирует в следующем году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста.