Невролог Москвичева рассказала о здоровом похудении при избыточном весе

По словам специалиста, залог похудения — хорошее сбалансированное питание.
Врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала в беседе с RuNews24.ru о здоровом похудении при избыточном весе. По ее словам, попрощаться с лишними килограммами можно только при хорошем и сбалансированном питании.
«Продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости и специи будут отличными помощниками худеющего человека», – поделилась медик.
Что касается овощей, то их можно употреблять в сыром, отварном и запеченном виде. При готовке лучше использовать минимальное количество жиров, добавила специалист.
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