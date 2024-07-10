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общество

Невролог Москвичева рассказала о здоровом похудении при избыточном весе

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По словам специалиста, залог похудения — хорошее сбалансированное питание.

Врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала в беседе с RuNews24.ru о здоровом похудении при избыточном весе. По ее словам, попрощаться с лишними килограммами можно только при хорошем и сбалансированном питании.

«Продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости и специи будут отличными помощниками худеющего человека», – поделилась медик.

Что касается овощей, то их можно употреблять в сыром, отварном и запеченном виде. При готовке лучше использовать минимальное количество жиров, добавила специалист.

Напомним, диетолог Мухина раскрыла побочные эффекты фруктовых диет.

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Дарья Бочкун
журналист

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