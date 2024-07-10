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общество

Новосибирские спортсмены привезли 12 медалей с игр стран БРИКС

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Спортивные игры стран БРИКС 2024 года прошли в Казани с 12 по 23 июня.

На Играх БРИКС 2024 в Казани новосибирские спортсмены показали впечатляющие результаты.

Они завоевали 12 медалей, включая 5 золотых. Соревнования, которые прошли с 12 по 23 июня, отметились высоким уровнем организации, сравнимым с другими международными спортивными событиями.

Эти игры стали первыми в истории проведения в России, превзойдя по числу видов спорта, спортивных объектов и стран-участников все предыдущие турниры БРИКС, которые ранее проходили в Индии, Китае и ЮАР.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дарья Зарубенкова из Новосибирска выиграла первенство России по плаванию среди юниоров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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