Новосибирский блогер Дава снялся в сериале о бывшей стриптезерше «Мокрые майки»

Сериал «Мокрые майки» о бывшей стриптизерше, которая открыла собственную автомойку, доступен подписчикам кинотеатра PREMIER.

Режиссером проекта выступил Денис Гуляр, а главную роль исполнила Мария Горбань.

Главная героиня сериала, Мара, в свои 30 лет решает заняться бизнесом. Она просит своего спонсора дать ей в управление модный салон красоты. Однако она получает старую автомойку на окраине города.

Сериал рассказывает о том, как Мара старается спасти автомойку от банкротства, используя свой опыт и привлекая к работе своих подруг.

В проекте также приняли участие новосибирский блогер Давид Манукян (Дава), Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава и Костюшкин спели совместный трек в электричке.