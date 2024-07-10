Новосибирского пенсионера мошенник обманул на 300 тысяч рублей

Прокуратура Колыванского района обратились в Рубцовский районный суд Алтайского края.

В Новосибирской области прокуратура Колыванского района обратилась в Рубцовский районный суд Алтайского края с требованием возместить ущерб пенсионеру, который стал жертвой мошенничества.

По информации прокуратуры, 63-летний местный житель перевел на банковский счет, указанный мошенниками, сумму в 300 тысяч рублей под воздействием обмана.

«Следствием установлено, что 63-летний местный житель под влиянием обмана перевел на банковский счет, указанный преступниками, денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, которые были похищены у него в результате телефонного мошенничества», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино.