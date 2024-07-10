В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино

Очередное казино было найдено и закрыто в Новосибирске.

В пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области сообщили, что пятеро жителей города в период с января по март 2024 года организовали и проводили незаконные азартные игры в игровом клубе, который был расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 11.

Казино было оборудовано тремя покерными столами, а для продвижения рекламы организаторы создавали различные группы и каналы в социальных сетях.

В результате сейчас новосибирцам грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 11 наркозакладчиков отправили под суд в Новосибирске