Новосибирскую реку Обь признали одной из самых грязных рек России

Обь вошла в список самых грязных рек России по результатам обзора Росгидромета.

В 2023 году высокий уровень загрязнения был зафиксирован в 306 водных объектах страны, из них экстремально высокий уровень — в 162 случаях. На долю рек Волга и Обь приходилось 56 случаев всех загрязнений.

Наибольшее количество случаев загрязнения было отмечено в шести регионах, включая Новосибирскую область, где качество воды Новосибирского водохранилища варьировалось от «загрязненная» до «грязная», преимущественно за счет соединений меди, цинка, марганца и алюминия, иногда с примесями нефтепродуктов, согласно отчету Росгидромета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в реку Обь выпустили мальков северных рыб.