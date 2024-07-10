Новосибирцы выступили за ликвидацию стихийной свалки рядом с зоопарком

Рядом с Новосибирским зоопарком появилась огромная свалка — местные жители выступили против нее.

По информации портала VN.ru, жители Заельцовского района Новосибирска обратились в "Народный фронт" с просьбой ликвидировать масштабную свалку рядом с жилыми домами по улице Тимирязева.

Также, по их словам, недавно неизвестные подожгли там несколько мусорных контейнеров, отчего стало еще хуже, вдобавок прибавился ужасный едкий запах. Новосибирцы добавили, что все происходящее находится вблизи одной из главных городских достопримечательностей — Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

В результате, сейчас активисты "Народного фронта" направили запросы региональному оператору по вывозу мусора и в жилищную инспекцию региона.

Напомним, что в Новосибирске жители Хилокского продолжают бороться со свалками мигрантов