Под Новосибирском в реке нашли тело 6-летнего ребенка

Следователи осмотрели место происшествия.

Шестилетний мальчик был найден мертвым в водоеме Кудряшовского района Новосибирской области.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, тело ребенка было обнаружено 9 июля в акватории реки Обь.

В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия и продолжают работу над делом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске показали кадры опасного озера после гибели 15-летнего подростка.