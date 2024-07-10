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проиcшествия

Под Новосибирском в реке нашли тело 6-летнего ребенка

Фото: Сиб.фм

Следователи осмотрели место происшествия.

Шестилетний мальчик был найден мертвым в водоеме Кудряшовского района Новосибирской области.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, тело ребенка было обнаружено 9 июля в акватории реки Обь.

В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия и продолжают работу над делом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске показали кадры опасного озера после гибели 15-летнего подростка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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