Стали известны места в Новосибирской области для сбора земляники

В Новосибирской области выделили лучшие места, где можно собрать много земляники.

Сейчас начался разгар сбора сочной земляники и портал nsk.om1.ru выделил топ-5 популярных мест, где можно собрать большое количество вкусного урожая в Новосибирской области.

Маршрут «Академгородок — Ключи — Ботанический сад»

Протяженный маршрут под Новосибирском стал излюбленным местом для собирателей ягод и грибов летом этого года.

Гусиный брод

Лес за селом в Новосибирском районе области стал одним из лучших мест для сбора земляники. В 2024 году одна из местных жительниц собрала большой урожай ягод и поделилась своим успехом в соцсетях.

Кудряшовский бор

Уникальное место, расположенное на территории нескольких районов области, привлекает любителей природы и ягод — там представлено обилие лесных ягод.

Новолуговое

Любители грибов и земляники уже успели оценить потенциал этого места в прошлом году. В 2023 году один из жителей области набрал целую банку земляники.

Караканский бор

Этот сосновый лес на территории нескольких районов области стал популярным местом для поиска грибов и ягод.

Напомним, что миколог рассказала, какие грибы можно найти в Новосибирске