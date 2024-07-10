Стали известны места в Новосибирской области для сбора земляники

В Новосибирской области выделили лучшие места, где можно собрать много земляники.
Сейчас начался разгар сбора сочной земляники и портал nsk.om1.ru выделил топ-5 популярных мест, где можно собрать большое количество вкусного урожая в Новосибирской области.
Маршрут «Академгородок — Ключи — Ботанический сад»
Протяженный маршрут под Новосибирском стал излюбленным местом для собирателей ягод и грибов летом этого года.
Гусиный брод
Лес за селом в Новосибирском районе области стал одним из лучших мест для сбора земляники. В 2024 году одна из местных жительниц собрала большой урожай ягод и поделилась своим успехом в соцсетях.
Кудряшовский бор
Уникальное место, расположенное на территории нескольких районов области, привлекает любителей природы и ягод — там представлено обилие лесных ягод.
Новолуговое
Любители грибов и земляники уже успели оценить потенциал этого места в прошлом году. В 2023 году один из жителей области набрал целую банку земляники.
Караканский бор
Этот сосновый лес на территории нескольких районов области стал популярным местом для поиска грибов и ягод.
Напомним, что миколог рассказала, какие грибы можно найти в Новосибирске