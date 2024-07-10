Стало известно, на чем экономят жители Новосибирска во время отпуска

Аналитики сервиса Зарплаты.ру сообщили, что жители Новосибирска в 2024 году готовы тратить в отпуске от 30 до 150 тысяч рублей.

Основные траты в отпуске направлены на шопинг (34%), жилье (26%) и развлечения (14%).

Сувенирную продукцию на отдыхе закупают 11% опрошенных новосибирцев. Экскурсии занимают 6% расходов, а мобильная связь — 3%.

В среднем, 17% опрошенных тратят в отпуске около 30 тысяч рублей на одного человека, а столько же человек готовы оставить на отдыхе более 150 тысяч рублей. Около 50% отдыхающих стремятся снизить свои расходы во время отпуска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска пояснили, почему заменили историческое ограждение Октябрьского моста.