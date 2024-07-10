В мэрии Новосибирска пояснили, почему заменили историческое ограждение Октябрьского моста

Стало известно, почему историческое ограждение Октябрьского моста заменили на дешевую копию.

Как сообщает портал Atas.info со ссылкой на департамент транспорта мэрии Новосибирска, на Октябрьском мосту решили поставить новое ограждение, так как за 80 лет оригинальное ограждение подверглось коррозии, а также стойки и художественные элементы покрылись трещинами.

“Для сохранения исторического облика моста проектом предусмотрена установка полностью идентичного историческому перильного ограждения с использованием чугунных сплавов. Заказ на изготовление новых конструкций ограждения размещен на том же заводе, изготовившем в 50-е годы прошлого столетия элементы исторического ограждения, с использованием оригинальных чертежей и лекал”, — ответили в пресс-службе.

Напомним, что в Новосибирске мэрия расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста